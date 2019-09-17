Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak olan TEKNOFEST'te Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! Yeni nesil savaş uçağı Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri izleyenlerin nefesini kesti. İşte SU-35'in Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk uçuşun görüntüleri...
TEKNOFEST 2019'da Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! İşte SU-35'in nefes kesen gösteri uçuşu (Video)17.09.2019 16:33
- Başkan Erdoğan 4. kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i arayarak tebrik etti! O anlar kamerada (Video)
- Son dakika haberi: Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
- Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri (Video)
- MEB'den Mahmut Tuncer açıklaması (Video)
- Yağmur Sarnıç ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? Seren Serengil olayının ardından gündeme düşen skandal görüntüler!
- TEKNOFEST 2019'da Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! İşte SU-35'in nefes kesen gösteri uçuşu (Video)
- Adnan Oktar'a kediciklerden destek! Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda "kedicik" kamerada
- Adnan Oktar davası öncesi davullu zurnalı kutlama! ''O dansöz oynatmıştı biz de...''
- TEKNOFEST 2019'da nefes kesen anlar! ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi (Video)
- Türkiye'nin en büyük nakliye uçağı ''ATLAS'' TEKNOFEST'te (Video)
- İlk milli helikopter Gökbey TEKNOFEST'te sergileniyor! İşte Gökbey... (Video)
- Türkiye'nin ilk uçan aracı Cezeri TEKNOFEST'te sergileniyor (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.