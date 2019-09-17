Haberler Web TV TEKNOFEST 2019'da Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! İşte SU-35'in nefes kesen gösteri uçuşu (Video)

TEKNOFEST 2019'da Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! İşte SU-35'in nefes kesen gösteri uçuşu (Video)

17.09.2019 16:33

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak olan TEKNOFEST'te Rus uçağı Su-35'te boy gösterdi! Yeni nesil savaş uçağı Su-35 Flanker-E hava uçağının yaptığı gösteri izleyenlerin nefesini kesti. İşte SU-35'in Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk uçuşun görüntüleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları