Haberler Web TV TEKNOFEST 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak

TEKNOFEST 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak

13.02.2019 12:41

TEKNOFEST açıklamasına göre, ilk defa geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları