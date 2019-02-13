TEKNOFEST 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak 13.02.2019 12:41

TEKNOFEST açıklamasına göre, ilk defa geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.