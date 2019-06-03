Rusya’da bir havalimanında canı sıkılan bir apron görevlisi, yerdeki dubayı tekmeleyeme başladı. Son tekmesi ile havalanan duba uçağın kanadının üzerine düştü. Görevlinin işten kovulduğu iddia edildi.
Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu03.06.2019 21:14
- PKK'lı teröristlerin korkusu telsizlerine yansıdı: Yüreğin varsa sen çık askerin karşısına...
- Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü
- Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu
- Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Meyve suyu kutusunda sevkiyat
- MSB duyurdu: Milli ATAK taarruz helikopterlerimiz hedefleri böyle vurdu
- MHP Lideri Bahçeli 'Aziz İstanbul' şarkısı eşliğinde Ankara'yı turladı
- Binali Yıldırım'dan YSK'ya sert tepki: Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır
- Ankara'da doğalgaz patlaması! Ekipler bölgeye sevk edildi
- Son dakika haberi: AK Parti'den YSK'ya seçim kurulu itirazı
- İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın
- Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu! Günlük 100 bin araç geçiyor
- Son dakika haberi: Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.