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Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

03.06.2019 21:14

Rusya’da bir havalimanında canı sıkılan bir apron görevlisi, yerdeki dubayı tekmeleyeme başladı. Son tekmesi ile havalanan duba uçağın kanadının üzerine düştü. Görevlinin işten kovulduğu iddia edildi.


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