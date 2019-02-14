Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, gece etkisini artırarak devam etti. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi14.02.2019 01:49
- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi
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