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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi

14.02.2019 01:49

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, gece etkisini artırarak devam etti. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.


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