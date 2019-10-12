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Tekirdağ’da su maymunu gören vatandaş hem korktu hem şaşırdı |Video

12.10.2019 08:56

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı su maymunu gören vatandaş korkuyla şaşkınlığı bir arada yaşadı. Camiatik Mahallesi kamyon garajı civarında gece yarısı işten çıkan bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada dev bir fareye benzeyen su maymununa rastladı. O anları telefon kamerasıyla kaydeden ve şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, “Bu nasıl bir şey yahu” demesi üzerine başka bir kişinin de, “Ben biliyorum onun ne olduğu sıkıntı yok” diyerek merak etmemesini gerektiğini söyledi. İşte o anlar...


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