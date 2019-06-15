Haberler Web TV Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak! Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak! Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü

15.06.2019 00:00

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları