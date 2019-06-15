Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.
Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak! Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü15.06.2019 00:00
- Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanak! Ağaçlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
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