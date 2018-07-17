Tekirdağ'da şehitler için sela okuyan imam darp edildi

Tekirdağ Ergene Esenler Camii'nde görevli imam dün gece 15 Temmuz şehitleri için sela okuduktan sonra bir grup genç tarafından darp edildi. .
Tekirdağ'da şehitler için sela okuyan imam darp edildi16 Temmuz 2018, Pazartesi
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