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Tekirdağ'da şehitler için sela okuyan imam darp edildi

16 Temmuz 2018, Pazartesi

Tekirdağ Ergene Esenler Camii'nde görevli imam dün gece 15 Temmuz şehitleri için sela okuduktan sonra bir grup genç tarafından darp edildi. .

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