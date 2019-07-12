Tekirdağ'da panik yaratan görüntü! Kavak Deresi'ne kimyasal karıştığı iddiası 12.07.2019 11:56

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin renk değiştirip, kirli akması üzerine suda ön inceleme yapıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alınıp, inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'ne, kimyasal atık döküldüğü iddiaları üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.



Çerkezköy ilçesinden geçen ve Çorlu Deresi ile birleşen Kavak Deresi, son günlerde bazı kesimlerinde gri ve siyah akmaya başladı. Çerkezköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kavak Deresi'nde yaptıkları incelemede rengi bazı kesimlerde gri, bazı kesimlerde ise siyaha dönen dereye Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığını belirledi. Zabıta müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, durum Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Tekirdağ Çevre İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Kaan Sinan Tohumcu ve ekipler, Kavak Deresi çevresindeki 5 kilometrelik alanda inceleme yaparak, incelenmek üzere dereden numuneler aldı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, atık döken kişilerin tespit edilip, gereken cezanın uygulanması için inceleme başlattı.