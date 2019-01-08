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Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 5 ölü

08 Ocak 2019, Salı

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde 2'si çocuk 5 kişi öldü. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.


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