Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'da orman yangını03.04.2019 23:14
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