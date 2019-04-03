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Tekirdağ'da orman yangını

03.04.2019 23:14

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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