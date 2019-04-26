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Tekirdağ'da öğrencilerin gözleri önünde elektrik akımına kapıldılar

26.04.2019 21:25

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırkma işlemi sırasında 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat (24) ölürken, 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.


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