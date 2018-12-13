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Tekirdağ'da işçi servisleri çarpıştı: 24 yaralı

13 Aralık 2018, Perşembe

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı firmaya ait aynı yöne giden iki servis aracı çarpıştı. Kazada toplamda 24 kişi yaralandı.


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