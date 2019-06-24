Tekirdağ'da feci kaza! Kırmızı ışıkta 120 kilometre hızla ile geçip kamyonun altına girdi: 1 ölü 3 yaralı (Video) 24.06.2019 18:53

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Hız kadranı 120 kilometrede takılı kalan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy karayolunun Yulaflı ışıklı kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu ilçesi istikametine giden Emre Kaplan yönetimindeki otomobil iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu ara yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya'nın kullandığı kamyona yandan çarparak altına girdi.

Kazada otomobil sürücüsü Emre Kaplan ile araçta bulunan arkadaşları İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Çınpı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 3 yaralanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri kaza yerine yaptığı incelemede otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığını tespit etti. Otomobil sürücünün yaklaşık 50 metre fren yaptığı belirlenirken, kaza anı ise bir iş yerinin kameraları tarafından görüntülendi. Kazada yolda ışıklı kavşakta bazı araçların beklediği, otomobilin hiç durmadan devam ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.