Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tır şoförü o anları anlattı 05.06.2019 13:49

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR'ın arkadan çarptığı otomobil alev alarak yandı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Varış, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Varış, "Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.