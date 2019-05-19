'Tek tip askerlik'te flaş gelişme! Meclis'e sunulacak... 19.05.2019 13:54

TBMM'de bu hafta Kapadokya ve turizm teşvik kanun teklifleri Genel Kurul'da, 20 maddelik ekonomik paket ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren 'tek tip askerlik' yasa değişikliği teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunulacak.