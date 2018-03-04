Yol Durumu

Teflon tavalarda kanser tehlikesi! Uzmanlar uyardı

04 Mart 2018, Pazar

"Yanmaz yapışmaz" sloganlarıyla teflon tavalar uzun zamandır mutfaklarımızda. Peki ama yemek yaparken özellikle tercih edilen bu tencere ve tavalar ne kadar güvenli? Uzmanlar hatalı kullanımın kansere neden olabileceğini söylüyor. Alüminyum folyo ve tencerelerden ise kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İşte uzmanların hayati önem taşıyan uyarıları...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
hasan hasan

üretimini durdurun kardeşim

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.03.2018 15:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları