Teflon tavalarda kanser tehlikesi! Uzmanlar uyardı

"Yanmaz yapışmaz" sloganlarıyla teflon tavalar uzun zamandır mutfaklarımızda. Peki ama yemek yaparken özellikle tercih edilen bu tencere ve tavalar ne kadar güvenli? Uzmanlar hatalı kullanımın kansere neden olabileceğini söylüyor. Alüminyum folyo ve tencerelerden ise kesinlikle uzak durmak gerekiyor. İşte uzmanların hayati önem taşıyan uyarıları...
Teflon tavalarda kanser tehlikesi! Uzmanlar uyardı04 Mart 2018, Pazar
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üretimini durdurun kardeşim
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