TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan özel oturumda okunan İstiklal Marşı sırasında HDP'li milletvekilleri marşa eşlik etmedi.
TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı23.04.2019 14:52
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