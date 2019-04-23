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TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

23.04.2019 14:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan özel oturumda okunan İstiklal Marşı sırasında HDP'li milletvekilleri marşa eşlik etmedi.


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