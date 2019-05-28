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TBMM'de yeni dönem! Yüz tanıma sistemli önlem

28.05.2019 13:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 kişinin güvenlik görevlisini rehin almaya kalkışmasının ardından güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Bu kapsamda özellikle ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği TBMM Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemi yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, TBMM'ye toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp GBT'leri çıkarılacak, şüpheli kişiler tespit edilecek.


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