Yol Durumu

TBMM'de yeni dönem resmen başladı

07 Temmuz 2018, Cumartesi

27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. İstiklal Marşı ile açılan TBMM oturumunu geçici Başkan sıfatı ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları