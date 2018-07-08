TBMM'de yeni dönem resmen başladı

27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. İstiklal Marşı ile açılan TBMM oturumunu geçici Başkan sıfatı ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetiyor.
TBMM'de yeni dönem resmen başladı07 Temmuz 2018, Cumartesi
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