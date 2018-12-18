CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirileri, TBMM Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım" dedi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Bakan Akar, "Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" diye konuştu.
TBMM'de tansiyon yükseldi! Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...18 Aralık 2018, Salı
- TBMM'de tansiyon yükseldi! Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
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