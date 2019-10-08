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TBMM'de kritik gün! Suriye ve Irak tezkeresinin süresi uzatılıyor

08.10.2019 14:03

Sınır ötesinden Türkiye'ye gelebilecek tehditlerle karşı uzatılması planlanan tezkere, bugün Meclis'te görüşülecek. Saat 15.00'te başlayacak görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.


Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.

Saat 15.00'te başlayacak görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

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