TBMM'de İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı 20.11.2019 12:13

ürkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Bu skandal yıllar önce Meclis'te yaşanan Bülent Ecevit Merve Kavakçı olayını akıllara getirdi. İşte TBMM'de yaşanan skandal anlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

'Bu kadına haddini bildiriniz'

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.

Bülent Ecevit Merve Kavakçı olayı

28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 111 milletvekili çıkararak meclisteki yerini aldı. Bu vekillerden biri de İstanbul'dan seçilen Merve Kavakçı'ydı.

Başörtüsüyle TBMM'ye geldi

İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı 2 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Meclisin açılış oturumuna katılmak için Genel Kurul Salonu'na geldi.

Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek için geldiği meclis genel kurulunda DSP'li Milletvekillerinin protestosu sonrası yemin edemeyerek meclisten ayrıldıı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ise meclis kürsüsünden Merve Kavakçı'yı hedef alıp: "Bu hanıma haddini bildiriniz" dedi. Meclis'te yaşanan bu krizin ardından Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı.