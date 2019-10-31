TBMM'de HDP hariç tüm partiler ABD'yi kınadı! 31.10.2019 10:15

Barış Pınarı Harekatı ile elde edilen başarıları hazmedemeyen ABD Temsilciler Meclisi, skandal bir karar imza atarak 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlayan tasarıyı kabul etmişti. Bu skandal karara tepki için TBMM'de düzenlenen oturumla kınama bildirisi okundu. Kınama bildirisine tüm partiler evet derken HDP'nin hayır oyu vermesi tepki çekti.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarıyı sindiremeyen ABD Temsilciler Meclisi, skandal soykırım tasarısını kabul etmişti.

Skandal kararlara imza atan ABD, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanımlayan bir karar aldıktan sonra Türkiye'ye karşı yaptırım yasaları çıkartmıştı.

KONU YETER Kİ TÜRKİYE'Yİ KARALAMA OLSUN!

Başkanlık Tezkeresi ile ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar kınandı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama bildirisi okunduğu sırada bir ayrıntı dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal soykırım tasarısına tüm partiler kınama oyu verirken PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP kınama bildirisine hayır oyu verdi.

Türkiye'yi karalama yönünde kabul edilen bu tasarıyı kınayamayan HDP, ABD ile aynı görüşte olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"SİYASETİ SOYSUZLAŞTIRAN GİRİŞİMLER"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasının bulduğu bildiride, "ABD Temsilciler Meclisi'nin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni Soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen, bir karara dönüştürülmesini Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Daha önceki yılarda da benzeri girişimler olmuş, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımamıştı. Geçen süre içinde değişen, tarihin belgeleri değil, Bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyettir. Alınan karar açıkça tarihi gerekçelerin karartılması girişimidir. Türkiye her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunmuş, görevin tarihçilerde olduğunu belirtmiş, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğrucu potansiyelini vurgulamıştır." denildi.

"SADECE KİRLİ VİCDAN YÜKÜ"

"Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararı ile aynı zamanda, Amerikan siyasetinin üzerinde oturduğu, 'kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri' çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunulmuştur." denilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'yi, her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür. Öte yandan Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclis kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir. Bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz. Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, halklar arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararların ucuz çıkar hesapları ile alan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz"