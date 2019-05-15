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"TBMM'de eylem yapmak isteyen DHKP-C'lileri CHP'li Mahmut Tanal çağırdı"

15.05.2019 00:30

Güvenlik kaynaklarından gelen son dakika bilgisine göre bugün saat 15.00'de TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen ve TBMM çalışanını rehin almak isterken yakalanan biri kadın 2 DHKP-C'linin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Meclis'e çağrıldığı ortaya çıktı.


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