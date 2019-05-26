TBMM'de bayram öncesi köprü ve askerlik mesaisi 26.05.2019 17:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Ramazan Bayramı öncesi 'köprü cezalarının affı' ve 'yeni askerlik sistemi' ile ilgili düzenlemeleri için mesai yapacak.