Haberler Web TV TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi

TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi

26 Aralık 2018, Çarşamba

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren terör sevici Barış Atay, sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tehdit içeren sözleri için, "Altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları