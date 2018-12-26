TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Hatay Milletvekili olarak Meclis'e giren terör sevici Barış Atay, sanatçı müsveddeleri Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tehdit içeren sözleri için, "Altına imzamı atarım" ifadelerini kullandı.
TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi26 Aralık 2018, Çarşamba
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