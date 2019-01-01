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TBMM Başkanı Yıldırım, polisin yeni yılını telsizden kutladı

31 Aralık 2018, Pazartesi

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, telsizden polislerin yeni yılını kutladı.


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