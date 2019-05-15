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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan terör eylemi girişimiyle ilgili önemli açıklamalar.

15.05.2019 15:14

Meclis'teki terör saldırısı girişimiyle ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Savcılık soruşturması devam ediyor." dedi.


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