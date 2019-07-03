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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü |Video

03.07.2019 21:09

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moskova'da düzenlenen '2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu' kapanışına katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.


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