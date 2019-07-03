TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moskova'da düzenlenen '2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu' kapanışına katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü |Video03.07.2019 21:09
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü |Video
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