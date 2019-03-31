Haberler Web TV TBMM Başkanı Mustafa Şentop Oyunu Kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Oyunu Kullandı

31.03.2019 13:24

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları