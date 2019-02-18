TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis'e veda etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek, yarın sabah da ilk işim görevi Meclis Başkanvekili Celal Adan'a teslim etmek." dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis'e veda etti18.02.2019 22:17
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