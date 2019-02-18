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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Meclis'e veda etti

18.02.2019 22:17

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek, yarın sabah da ilk işim görevi Meclis Başkanvekili Celal Adan'a teslim etmek." dedi.


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