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TBMM, 9 Nisan'da mesaiye başlayacak

03.04.2019 17:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 31 Mart yerel seçimler sonrası 9 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak. Meclisinin gündemi ise 3600 ek gösterge, nafaka ve yeni askerlik sistemi olacak.


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