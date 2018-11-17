Taze kaşarda hileye dikkat: Daha sarı göstermek için... 17 Kasım 2018, Cumartesi

Hayvansal kökenli gıdaları tüketirken ve satın alırken dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özer Ergün, bu gıda maddelerinde birçok hile yapıldığını kaydetti.