Haberler Web TV Taze kaşarda hileye dikkat: Daha sarı göstermek için...

Taze kaşarda hileye dikkat: Daha sarı göstermek için...

17 Kasım 2018, Cumartesi

Hayvansal kökenli gıdaları tüketirken ve satın alırken dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özer Ergün, bu gıda maddelerinde birçok hile yapıldığını kaydetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları