'Tayyip Dede' diye bağıran 3,5 yaşındaki Gülhan’ın Erdoğan sevgisi
22 Kasım 2017, Çarşamba
Bademcik ameliyatı olduğu sırada iğne yapılırken korkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seven kızına korkmaması için ‘Seni Tayyip Dedene götüreceğim’ diye söz veren 30 yaşındaki Senem Aydoğdu ve 3,5 yaşındaki kızı Gülhan Aydoğdu’nun hayalleri gerçek oldu.
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