Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın resmi metresinin fotoğraflarını yayımladı, site çöktü 27.08.2019 12:14

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn geçen pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'resmi metresi' olarak ilan etti. Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çöktü. İşte 'resmi metresi'n fotoğrafları...

Kral Maha'nın 67'nci yaş gününe denk gelen seremonide, resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'ye aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan taktı.

Hürriyet'in haberine göre, Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etti. Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı. Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres olarak ilan edilmesiyle beraber Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu. Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

KORUMASIYLA EVLENMİŞTİ



66 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla geçtiğimiz aylarda evlendib Tayland Kralı Maha, evliliğin ardından eşi Suthida'ya Kraliçe unvanı verdi.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti. Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI, SİTE ÇÖKTÜ

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, bir savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor. Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı "resmi sevgilisi" ilan etmişti. Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi. Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu. Üç gün süren düğüne Sineenat da katılmıştı. Sineenat bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi. Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.