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Tavuk etinde korkunç hile!

09 Şubat 2018, Cuma
Gıda teröristleri şimdi de tavuğu gözlerine kestirdi. Kesilen tavukların daha ağır çekmeleri için şırınga ile sıvı kattıkları iddia edildi. A Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu bu iddiaları uzmanlara sordu.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Milletin sağlığı ile oynayan bu vicdansızlar hileyi yapanlar kesinlikle ticaretten men edilmeli iş yerleri kapatılmalıdır.

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cevapla 09.02.2018 16:59
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