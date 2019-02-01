Tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli ettiler 01 Şubat 2019, Cuma

Adana'da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.