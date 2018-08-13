Tatil sitesi sahibinden "Bin dolar bozdur 3 gün bedava tatil yap" kampanyası 13 Ağustos 2018, Pazartesi

Adana’da tatil köyü sahibi Süreyya Kayar, bin dolar bozduran herkese 3 günlük tatil hediye edeceğini açıkladı. Adana’nın Pozantı ilçesinde tatil köyü işleten iş adamı Süreyya Kayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınların bozdurulması kampanyasına destek olmak için devlet bankalarında bin dolar bozduran herkese 3 günlük tatil hediye edeceğini açıkladı. Yastık altındaki döviz ve altınların Türk Lirasıyla değerlendirilmesi konusunda harekete geçtiklerini belirten Kayar, ekonomik krizle Türkiye’yi parçalamak isteyenlerin olduğunu ifade ederek, “Bin dolar bozduran herkese bir yıl içerisinde kullanmak üzere 2 kişilik, 3 günlük tatil veriyoruz” diye konuştu.