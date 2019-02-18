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Tatil planı yapanlar dikkat! Son 11 gün

18.02.2019 16:39

Yabancı turistler erken rezervasyon yaptırırken yerli turistler ise beklemeye geçti. Avantajlı tatil için Şubat ayı içinde rezervasyon yapılması gerekiyor.


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