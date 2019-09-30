Taşıt kredisinde faiz indirimine iki firma daha katıldı! Taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? (Video) 30.09.2019 10:32

Üç kamu bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, binek araçlarında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı otomotiv firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Peki taşıt kredisi ile hangi otomobiller markalar alınacak? İşte 0.49-0.69 araç kredisi faiz oranları hesaplama yolları ve tüm detaylar...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişliyor. Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu" denildi. Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.

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HONDA FİYAT LİSTESİ NEDİR?

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TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.

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Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.

KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR



Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:

Binek araçlar:

TOFAŞ-Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Ticari araçlar:

TOFAŞ-Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Yeni kampanya örnek hesaplama:

30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor.

Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 TL... toplam ödeme 154.531 TL

Yüzde 0.49 ile aynı vadede aynı tutar kredi alınırsa aylık ödeme 4374 TL. Toplam ödeme 131.246 TL.

YENİ FAİZ İNDİRİMİYLE KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Bu örnekte 120 bin lira kredi alan bir tüketici 30 ayda toplamda 23 bin 285 bin lira az ödemiş olacak. Bu da aylık taksitlere 766 liralık avantaj olarak yansıyacak.

HANGİ MODELLER ALINABİLİR?

FİAT EGEA Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP

Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı - 73.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

Kampanyalı Eylül Fiyatı 102.400 TL

Hurda Teşvikli Kampanyalı Fiyatı 87.400 TL

FİAT FİORİNO

1.4 Fire 77HP E6

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 71.900 TL

FİAT DOBLO COMBİ

1.3 M.Jet 95HP E6

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 99.900 TL

HONDA CİVİC SEDAN

1.6 Premium - Düz | 1597 cc | Benzin131.500 TL

HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 92.470 TL

Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 74.720 TL

HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 100.400 TL

Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 85.400 TL

HYUNDAİ ELENTRA 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

RENAULT CLİO - Joy 0.9 TCe 90 bg - 92.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg - 93.300 TL

CLİO SYMBOL - Joy 1.0 SCe 75bg - 84.900 TL

Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg - 116.550 TL

FORD TOURNEO Courier Trend 1.5 dizel

101.000 TL

ISUZU D-Max Tek Kabin 4x2 V-WORK 6M/T (1.898cc) - 165.818 TL