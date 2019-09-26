Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları hangileri? 26 Eylül taşıt (araç) kredisi faiz oranları! -VİDEO 26.09.2019 10:37

Bugün gelen son dakika açıklama taşıt kredisi indirim haberi araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Bu bağlamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais otomobil bankaları kampanyaya destek verecek. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir. İşte 26 Eylül taşıt (araç) kredisi son dakika faiz oranları!

26 Eylül taşıt kredisi faiz oranları! Taşıt kredisi faiz indirimi otomobil ve ticari araç markaları hangileri? Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler. Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019