Yol Durumu

Taşeron işçileri Erdoğan'a böyle teşekkür etti

13 Aralık 2017, Çarşamba
Yıllardır süregelen taşeron yarasına çözüm bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce çalışanı mutlu etti. Kadroya alınacaklarını duyan taşeron işçileri senelerdir bekledikleri müjdeli haberi alınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle teşekkür etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları