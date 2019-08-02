Taşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? Kamu işçisi ilave tediye ve ikramiye ücreti ne kadar, ödeme tarihi! 02.08.2019 12:41

Kamu işçileri için müjdeli haber geldi. Bu bağlamda devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, diğer yarısı da 13 Aralık’ta yapılacak. Kamu işçilerine bu yıl ek ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos Cuma günü verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu. Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? Kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiye olarak nitelendirilen bu ödemeler 13'er günlük ödemeler şeklinde senede 4 kere gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin ilk iki tanesi senenin ilk yarısında gerçekleştirildi. Kalan iki tanesi ise senenin ikinci bölümünde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene ilk ilave tediye ödemeleri 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu arada 2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

​Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, diğer yarısı da 13 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine bu yıl ek ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos Cuma günü verilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

9 AĞUSTOS VE 13 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bayram Yardımı Ne Zaman Ödenecek?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/D statüsünde çalışan işçilerin sosyal ve mali hakları gereği alacakları bayram yardımının 11 Ağustos'ta olan Kurban Bayramı öncesi ödenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda kamuda çalışmakta olan tüm belediye şirketleri çalışanları ve 4/D'li işçilere bu tutarın ödenmesi kararlaştırılmakla birlikte ödemeler 4 Ağustos tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak. Özellikle belediye çalışanlarına da bu bayramda ödenecek olan bu tutar birçok işçiyi sevindirse de işçilerin cebine yansıyan miktar başka olacak.

Yardım Tutarı Ne Kadar?

Bayram yardımı kapsamında işçilere ödenecek olan tutar 75 ₺ olup oldukça az olan bu tatarın hepsi işçinin cebine girmeyecek. Bu kapsamda tutardan damga vergisi ve gelir vergisi çıkarıldığında kalan tutar 53 ile 54 ₺ civarındabir tutar olarak kalmaktadır. Kesintilerin ardından net olarak 54 ₺ alacak olan işçiler için ödemeler ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

İlave tediyeler bayramdan önce verilecek mi?

Kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiye olarak nitelendirilen bu ödemeler 13'er günlük ödemeler şeklinde senede 4 kere gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin ilk iki tanesi senenin ilk yarısında gerçekleştirildi. Kalan iki tanesi ise senenin ikinci bölümünde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene ilk ilave tediye ödemeleri 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu sene Kurban Bayramı 11 Ağustos tarihinde başlayacak. İlave tediye ödemelerinin de Kurban Bayramı öncesinde yapılması talep ediliyor. Ödemelerin ne zaman yapılacağı Resmi Gazete'de yayınlanacak olan karar sonrasında belli olacak.

BEŞTEPE'DE GÜNDEM TAŞERON İŞÇİLERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin başkanlığında Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, yılan hikayesine dönen kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa konuları görüşüldü. Son işsizlik rakamlarının ve istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme de yapıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Erdoğan, sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kıdem tazminatıyla ilgili, "Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. İşçi, işveren ve hükümet mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz" demişti.

İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.

ENFLASYON ZAMMI DETAYLARI

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

TAŞERON ŞİRKETLERDEN KADROYA GEÇTİLER

Taşeron şirketlerden 4/D sürekli işçi kadrosuna geçiş yapn işçiler YHK toplu sözleşme hükümlerine göre ücret alıyorlar ve buradaki 2020 yılı sonlarına kadar alacakları zam oranı yıllık yüzde 4+4 şeklinde düzenlenmiş ve TÜİK'in geçen yıl açıkladığı %26'lık enflasyonun çok gerisinde kalmıştı. Özlük ve mali haklarında da kamuda kendileri gibi çalışan diğer işçilerden farklı hükümlere tabi olan işçiler bu yıl yapılacak TİS görüşmelerinde kendilerinin de kamu işçileri TİS hükümlerine dahil edilmesini istiyorlar.

4/D'Lİ İŞÇİLER 2021'İ BEKLEMESİN

Kamu işçileri toplu sözleşmesi 2019 ve 2020 yılları için yapılacak. Şayet kadroya geçen işçiler bu yapılacak olan TİS'e dahil edilmezler ve farklı bir düzenleme yapılmaz ise TİS umutları 2021 yılına ertelenmiş olacak. Aileleri ile birlikle milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu görüşmelerden işçiler sevindirici bir haber bekliyorlar.