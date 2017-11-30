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Taşeron düzenlemesinin detayları belli oldu

30 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği taşeron düzenlemesi konusunda detaylar belli oldu. Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, A Haber ekranında açıkladı.
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