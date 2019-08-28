Tasarımcı Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi Maldivler'de rüya gibi anlar yaşıyor! 28.08.2019 10:29

Güzel tasarımcı Selma Çilek ile işadamı eşi Sinan Çiftçi, 3. evlilik yıldönümlerini kutlamak için Maldivler’e gitti. Geceliği 50 bin liralık otelde konaklayan ünlü çift, egzotik adada baş başa rüya gibi anlar yaşıyor...

SOSYETİK çift Selma Çilek ile Sinan Çiftçi, evliliklerinin 3. yılını rüya gibi bir tatille kutluyor… Güzel tasarımcıyla ünlü işadamı, yıldönümü kutlaması için geçtiğimiz gün soluğu Maldivler'de aldı. Hint Okyanusu'ndaki adada keyif çatan çift, konaklamak için de One&Only Reethi Rah Otel'i tercih etti. İkili, okyanus manzaralı ve özel havuzlu lüks villadan paylaşım yaparak renkli tatillerini gözler önüne serdi.

BONKÖR KOCADAN JEST...

Egzotik tatil için kesenin ağzını açan Çiftçi'nin cebinden bir gecelik konaklama için 8 bin 500 dolar (yaklaşık 50 bin lira) çıktı. Yıllar önce de balayını aynı otelde yapan ikili, egzotik adada hem baş başa romantik anlar yaşadı hem de anılarını yad etti. İkili, cennet gibi adadaki tatilleriyle de herkesi imrendirdi.



BU MANZARANIN GÜNLÜĞÜ 50 BİN LİRA

Eşiyle gün batımında verdiği bu poza "Hayatımın en doğru kararını vereli bugün 3 sene oldu. Nice senelerimize" notu düşen Çiftçi, adada birkaç günde servet harcadı.