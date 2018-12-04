Tartıştıkları grubu kurşun yağmuruna tuttular: 1 ölü 1 yaralı 04 Aralık 2018, Salı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilleriyle bir iş yerinin önüne gelen grup tartışma sonrası diğer grubu tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşun yağmuruna tutuyor.