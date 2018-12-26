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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

26 Aralık 2018, Çarşamba

Adana'da eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı komşuları tarafıdan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.


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