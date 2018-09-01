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  • Tartıştığı eşi otomobilin kapılarını kitleyince az daha canından oluyordu

Tartıştığı eşi otomobilin kapılarını kitleyince az daha canından oluyordu

01 Eylül 2018, Cumartesi

Sarıyer'de otomobilde eşi Barış A., ile tartışma yaşayan kadın, eşi inince kapıyı kilitledi. Uzun süre araca binmeye çalışan Barış A., aracın hareket etmesi sonucu kendisini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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