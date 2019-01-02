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Tarlabaşı'nda otelde yangın

02 Ocak 2019, Çarşamba

Tarlabaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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