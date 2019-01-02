Tarlabaşı'nda otelde yangın

Tarlabaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tarlabaşı'nda otelde yangın02 Ocak 2019, Çarşamba
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