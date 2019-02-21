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Tarkan'dan çok konuşulacak görüntüler! Ünlü popçu Tarkan 2 yıl önce vapurda...

21.02.2019 10:33

Tarkan'ın 2 yıl öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Dünyaca ünlü popçu Tarkan, Bursa'daki arabalı vapur seyahatinde şarkı söylerken görüntülendi. 2 yıl önce vapurda mini konser veren Tarkan'ın keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Videoda Tarkan da dahil herkesin keyfinin yerinde olması gözlerden kaçmadı. İşte o anlar...


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